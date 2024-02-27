​«Вест Хэм» впервые в своей истории выиграл у «Брентфорда»

В Англии завершились матчи двадцать шестого тура (за исключением отмененной игры «Челси» с «Тоттенхэмом»), в понедельник «Вест Хэм» обыграл «Брентфорд» со счетом 4:2.

Как оказалось, это была первая победа «Вест Хэма» над «Брентфордом» за все время их совместных выступлений в английской Премьер-лиге. Доселе команды встречались пять раз - и все пять раз «пчелы» больно и безнаказанно кусали «молотобойцев», обыгрывая их. Любопытно, что четыре гола за прошедший матч - это больше, чем суммарно забила команда Дэвида Мойеса за все предыдущие пять матчей вместе взятых.

В следующем туре «Вест Хэм» сыграет с «Эвертоном».