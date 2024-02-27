​Мойес: «Мы сыграли намного агрессивнее, чем обычно»

В Англии завершились матчи двадцать шестого тура (за исключением отмененной игры «Челси» с «Тоттенхэмом»), в понедельник «Вест Хэм» обыграл «Брентфорд» со счетом 4:2. Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что его команда провела этот матч намного агрессивнее, нежели обычно.

- Нам нужны были три очка, и мы в этот раз сыграли много агрессивнее, нежели обычно. Первый тайм получился у нас лучше, чем второй. Но результат в любом случае добыт. Боуэн был в оптимальной форме, также хочу выделить Пакету и Кудуса, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.

В следующем туре «Вест Хэм» сыграет с «Эвертоном».