​Боуэн: «Давно шёл к хет-трику»

В Англии завершились матчи двадцать шестого тура (за исключением отмененной игры «Челси» с «Тоттенхэмом»), в понедельник «Вест Хэм» обыграл «Брентфорд» со счетом 4:2. В составе «молотобойцев» три мяча забил Джаррод Боуэн, после игры он признался, что давно шел к подобному свершению:

- Было много игр, в которых я делал дубль, но никак не получалось забить третий. Сегодня все отлично легло. Я ждал этот хет-трик много лет. Нам нужно было отреагировать, нужна была хорошая игра перед возвращением в Европу. Она удалась, - цитирует слова Боуэна BBC Sport.

В следующем туре «Вест Хэм» сыграет с «Эвертоном».