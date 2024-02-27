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Хет-трик Боуэна в ворота «Брентфорда» прервал чёрную серию «Вест Хэма»

27 Февраля 2024 • 00:57 Комментировать
Вест Хэм
4:2
Брентфорд
окончен

26-й тур чемпионата Англии завершился встречей «Вест Хэма» и «Брентфорда», команд, которые крайне плохо провели последние матчи. Хозяева начали с момента Томаша Соучека, а также дубля Джаррода Боуэна в течение двух минут. Вскоре Нил Мопе вернул гостей в игру точным ударом - 2:1 на 13-й минуте. Следующий гол пришлось ждать больше тайма. Активнейший Мохаммед Кудус набросил мяч на голову Боуэну, который оформил хет-трик. Эмерсон Палмиери зарядил издали точно в цель - 4:1. Аналогично и у гостей после дальней попытки, Йоан Висса - автор гола.

«Молотобойцы» прервали затяжную неудачную серию и делят седьмое место, соперник - 15-е.

Протокол игры  
Вест Хэм4:2Брентфорд
(1:0) Боуэн Джаррод5'  
(2:0) Боуэн Джаррод7'  
  13'Мопе Нил (2:1)
(3:1) Боуэн Джаррод63'  
(4:1) Эмерсон Палмиери69'  
  82'Висса Йоан (4:2)
Ареола АльфонсЦоуфал ВладимирМавропанос КонстантиносЗума КуртЭмерсон ПалмиериСоучек ТомашАльварес Эдсон  89'Кудус Мохаммед 90' (Джонсон Бен ( 90') Уорд-Праус ДжеймсПакета Лукас 76' (Антонио Майкл ( 76') Боуэн Джаррод
Запасные: Огбонна АнджелоИнгс ДэнниФабьянски ЛукашАгер НаифДивин МубамаЭрти ДжорджСкарлз Оливер
Флеккен МаркЙоргенсен Матиас Занка  52'Айер КристофферМи Бен 61' (Коллинз Натан ( 61') Льюис-Поттер КинОниика Фрэнк 73' (Висса Йоан ( 73') Норгор КристианЙенсен Матиас 77' (Дамсгор Миккель ( 77') Регилон Серхио  23' 73' (Янельт Витали ( 73') Тони АйвенМопе Нил 73' (Расмуссен Мадс ( 73')
Запасные: Баптист ШендонСтракоша ТомасЯрмолюк ЕгорГоддос Саман
26 февраля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Брентфорд

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