Хет-трик Боуэна в ворота «Брентфорда» прервал чёрную серию «Вест Хэма»

26-й тур чемпионата Англии завершился встречей «Вест Хэма» и «Брентфорда», команд, которые крайне плохо провели последние матчи. Хозяева начали с момента Томаша Соучека, а также дубля Джаррода Боуэна в течение двух минут. Вскоре Нил Мопе вернул гостей в игру точным ударом - 2:1 на 13-й минуте. Следующий гол пришлось ждать больше тайма. Активнейший Мохаммед Кудус набросил мяч на голову Боуэну, который оформил хет-трик. Эмерсон Палмиери зарядил издали точно в цель - 4:1. Аналогично и у гостей после дальней попытки, Йоан Висса - автор гола.

«Молотобойцы» прервали затяжную неудачную серию и делят седьмое место, соперник - 15-е.