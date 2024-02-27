Хет-трик Боуэна в ворота «Брентфорда» прервал чёрную серию «Вест Хэма»

26-й тур чемпионата Англии завершился встречей «Вест Хэма» и «Брентфорда», команд, которые крайне плохо провели последние матчи. Хозяева начали с момента Томаша Соучека, а также дубля Джаррода Боуэна в течение двух минут. Вскоре Нил Мопе вернул гостей в игру точным ударом - 2:1 на 13-й минуте. Следующий гол пришлось ждать больше тайма. Активнейший Мохаммед Кудус набросил мяч на голову Боуэну, который оформил хет-трик. Эмерсон Палмиери зарядил издали точно в цель - 4:1. Аналогично и у гостей после дальней попытки, Йоан Висса - автор гола.
«Молотобойцы» прервали затяжную неудачную серию и делят седьмое место, соперник - 15-е.
Протокол игры
|(1:0) Боуэн Джаррод5'
|(2:0) Боуэн Джаррод7'
|13'Мопе Нил (2:1)
|(3:1) Боуэн Джаррод63'
|(4:1) Эмерсон Палмиери69'
|82'Висса Йоан (4:2)
Ареола Альфонс•Цоуфал Владимир•Мавропанос Константинос•Зума Курт•Эмерсон Палмиери•Соучек Томаш•Альварес Эдсон• 89'Кудус Мохаммед90' (Джонсон Бен (90') •Уорд-Праус Джеймс•Пакета Лукас76' (Антонио Майкл (76') •Боуэн Джаррод
Флеккен Марк•Йоргенсен Матиас Занка• 52'Айер Кристоффер•Ми Бен61' (Коллинз Натан (61') •Льюис-Поттер Кин•Ониика Фрэнк73' (Висса Йоан (73') •Норгор Кристиан•Йенсен Матиас77' (Дамсгор Миккель (77') •Регилон Серхио 23'73' (Янельт Витали (73') •Тони Айвен•Мопе Нил73' (Расмуссен Мадс (73')
Запасные: Баптист Шендон•Стракоша Томас•Ярмолюк Егор•Годдос Саман
26 февраля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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