В лондонском «Челси» начинают искать замену аргентинскому главному тренеру клуба Маурисио Почеттино. По информации Daily Mail, сейчас на знаменитого специалиста давят в руководстве клуба и сомневаются в том, что он сможет благоприятно довести команду до конца сезона. Параллельно боссы «Челси» организовали поиски возможного сменщика для Маурисио.

Напомним, что в минувшее воскресенье у «Челси» был великолепный шанс на то, чтобы выиграть трофей – Кубок лиги и попасть в еврокубки. Однако этого не случилось – «синие» проиграли «Ливерпулю».

В АПЛ, напомним, «Челси» идёт лишь на 11-м месте турнирной таблицы с 35 очками и рискует не попасть в еврокубки на будущий сезон.