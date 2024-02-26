Оскар Бобб, 20-летний вингер «Манчестер Сити» подписал с «горожанами» новый долгосрочный контракт. Об этом сообщает пресс-служба «горожан», выложив в соцсети фото Бобба с майкой и цифрой 2029 на её задней стороне. Новый контракт Бобба рассчитан до июня 2029 года.

«Очень горжусь тем, что нахожусь здесь. Это лучшее место для молодого игрока – я уже многому научился у Пепа [Хосепа Гвардиолы], его тренерского штаба и моих товарищей по команде», - говорит Бобб пресс-службе «Сити».

Бобб в этом сезоне сыграл уже в 16 матчах за «горожан», в них Оскару удалось оформить два гола и две голевые передачи.