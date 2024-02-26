Суперкомпьютер Opta отреагировал на возвращение «Эвертону» четырёх очков

В понедельник АПЛ вернула ливерпульскому «Эвертону» четыре очка после того, как осенью у «ирисок» отобрали 10 баллов из-за нарушения финансового регламента лиги. Суперкомпьютер Opta отреагировал на это и улучшил шансы «ирисок» на спасение в Премьер-лиге.

Так, после возвращения баллов шансы «Эвертона» на сохранение места в АПЛ увеличились до 95,6%. Ранее на выходных на такой расклад давали 83,6% вероятности.

Теперь у «Эвертона» 25 баллов в таблице, знаменитый клуб занимает 15-е место. Отрыв от зоны вылета (18 места) вырос до пяти очков.

Зона вылета АПЛ выглядит так: «Шеффилд Юнайтед» (20 место, 13 очков), «Бёрнли» (19 место, 13 очков) и «Лутон Таун» (18 место, 20 очков).

​«Эвертону» вернули четыре очка в АПЛ