​Раскрыты трансферные планы «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» ожидает активное трансферное лето. После того, как Джим Рэтклифф выкупил 25% акций клуба, состав команды может быть серьёзно перестроен.

На страницах The Telegraph была размещена информация о трансферных планах «Манчестер Юнайтед». Так, «красные дьяволы» хотят подписать центрального нападающего, правого защитника и правого центрального защитника.

В «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы у команды был альтернативный центральный нападающий, способный заменять Расмуса Хёйлунна. Датчанин пропустил последний матч, а Маркус Рэшфорд чувствовал себя некомфортно на острие.

Что до ситуации в обороне, то многие игроки имеют вопросы по будущему, а Диогу Далота часто приходится использовать не справа, а слева.

Отмечается, что список желаний «Манчестер Юнайтед» может пополнить опорный полузащитник, но здесь всё зависит от того, уйдёт ли Каземиро.

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