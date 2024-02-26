​«Невозможно остановить: Гвардиола высоко оценил конкурентов в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о конкурентах команды в Английской премьер-лиге.

«Посмотрите, как они [наши конкуренты] играют. Даже «Астон Вилла», но особенно «Арсенал» и «Ливерпуль». Они забивают по три-четыре-пять голов за матч. Это означает, что их практически невозможно остановить», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Горожане» на один балл отстают от «Ливерпуля» и на один балл опережают «Арсенал». Каждой из команд осталось провести 12 матчей.