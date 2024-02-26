​Хаби Алонсо может заменить Клоппа – «Ливерпуль» имел позитивные контакты

«Ливерпуль» хочет, чтобы преемником Юргена Клоппа на тренерском мостике стал Хаби Алонсо, который сейчас отлично показывает себя в «Байере».
Как сообщает журналист Footmercato Санти Ауна, «Ливерпуль» имел новые позитивные контакты с Хаби Алонсо. Именно на «Энфилд» хотел бы переехать молодой испанский специалист после периода в «Байере».
На Алонсо претендует «Бавария», которая тоже ищет нового тренера, однако Хаби предпочитает возглавить «Ливерпуль».
Напомним, что Юрген Клопп месяц назад объявил о решении уйти из «Ливерпуля» по завершению сезона.
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