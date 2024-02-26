​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд

Недавно Джим Рэтклифф выкупил 25% акций «Манчестер Юнайтед». Компания INEOS, которая принадлежит Рэтклиффу, получила право на управление футбольными делами клуба.

Как сообщает Mirror, Рэтклифф потребует от нового генерального директора «Манчестер Юнайтед» Омара Беррады жёсткого обращения с самыми высокооплачиваемыми футболистами команды. Рэтклифф хочет, чтобы в клубе была введена структура оплаты, основанная на бонусах, которая позволит игрокам много зарабатывать только в случае успехов на поле.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги.