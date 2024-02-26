На текущий момент «Лидс» располагается на второй позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. Команда имеет неплохие шансы вернуться в топ-дивизион, поэтому в клубе уже думают о возможном усилении состава.

Как сообщает TodoFichajes, «Лидс» хотел бы вернуть в свои ряды полузащитника Кэлвина Филлипса. Зимой этот 28-летний футболист перебрался в «Вест Хэм», но права на него до сих пор принадлежат «Манчестер Сити».

Кэлвин Филлипс является воспитанником «Лидса». За первую команду «павлинов» в своё время полузащитник провёл 234 матча, в которых забил 14 голов и отдал 13 результативных передач.