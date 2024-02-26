​В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим Амрабата

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему полузащитника Софьяна Амрабата. Как стало известно Manchester Evening News, «красные дьяволы» не будут выкупать марокканца. Таким образом, по завершению нынешнего сезона Амрабат вернётся в «Фиорентину».

В сезоне 2023/2024 Амрабат провёл 19 матчей. Результативными действиями полузащитник не отмечался.

Напомним, что недавно 25% акций «Манчестер Юнайтед» выкупил Джим Рэтклифф. Ожидается, что летом состав «красных дьяволов» будет перестоен.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.