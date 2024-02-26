«Барселона» готова выложить за Онана 40 миллионов евро но «Эвертон» хочет больше

Каталонская «Барселона» готова раскошелиться на трансфер опорного полузащитника «Эвертона» Амаду Онана. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» готовы выложить за бельгийца 40 миллионов евро, но «ириски» требуют больше.

Если верить источнику, «Эвертон» хочет выручить за футболиста 60 миллионов евро компенсации, что пока категорически не устраивает «Барселону», которая считает каждую копейку в условиях финансового кризиса.

Сообщается, что в услугах Онана также заинтересован лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», которые намерены составить «Барселоне» конкуренцию.