​«Эвертон» поднялся в таблице АПЛ после смягчения наказания

«Эвертону» вернули четыре очка в Премьер-лиге. По итогам апелляции решение о снятии 10 очков за нарушение финансовых правил было заменено на снятие 6 очков.

Как следствие, теперь «Эвертон» имеет в своём активе не 21 зачётный балл, а 25. Команда Шона Дайча поднялась в турнирной таблице Премьер-лиги на две строчки и теперь располагается на 15-й позиции. Зону вылета мерсисайдцы опережают на пять очков.

Ближайший матч чемпионата Англии «Эвертон» проведёт в субботу, 2 марта. В этот день подопечные Шона Дайча будут играть против «Вест Хэма» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.