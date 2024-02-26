В ноябре «Эвертон» сурово наказали за нарушение финансовых правил, а именно за превышение допустимых убытков за трёхлетний период. С «ирисок» сняли 10 очков в турнирной таблице Премьер-лиги – ранее так много баллов в топ-дивизионе Англии ни с кого не снимали.

«Эвертон» подал апелляцию, и её итоги были объявлены в понедельник. Апелляционная комиссия согласилась с двумя из девяти доводов «Эвертона». Как следствие, наказание смягчилось - снятие 10 очков заменили на снятие 6 очков. Словом, команде Шона Дайча вернули четыре зачётных балла.

Ближайший матч «Эвертон» проведёт 2 марта – против «Вест Хэма» на своём поле.