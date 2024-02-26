«Манчестер Юнайтед» летом планирует избавиться минимум от 10 игроков

«Манчестер Юнайтед» летом планирует избавиться минимум от 10 футболистов. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, в клубе планируется большая чистка и обновление состава. Инициатива исходит от новых владельцев клуба.

С некоторыми футболистами руководство не продлит истекающие контракты. В эту категорию можно отнести нападающего Антони Марсьяля, а также защитников Рафаэля Варана и Джони Эванса. В список на продажу могут попасть Кристиан Эриксен, Антони, Каземиро и Джедон Санчо, который ныне выступает на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» в настоящий момент идёт на шестом месте в Английской премьер-лиге.