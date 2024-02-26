​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед»

Килиан Мбаппе уже договорился о летнем переходе в «Реал». Как сообщает Diario OK, 13 февраля звёздный француз подписал соглашение с мадридским суперклубом. По данным источника, за неделю до этого Мбаппе отказался щедрого предложения «Манчестер Юнайтед». Гранд Премьер-лиги Англии предлагал Килиану контракт на 500 миллионов евро, а также огромный подписной бонус в 200 миллионов евро.

Отмечается, что Мбаппе ясно дал понять, что он хочет выступать только за мадридский «Реал». В стан «сливочных» звёздный форвард переберётся в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «ПСЖ».

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