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​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед»

26 Февраля 2024 • 16:16 Комментировать (2)

Килиан Мбаппе уже договорился о летнем переходе в «Реал». Как сообщает Diario OK, 13 февраля звёздный француз подписал соглашение с мадридским суперклубом. По данным источника, за неделю до этого Мбаппе отказался щедрого предложения «Манчестер Юнайтед». Гранд Премьер-лиги Англии предлагал Килиану контракт на 500 миллионов евро, а также огромный подписной бонус в 200 миллионов евро.

Отмечается, что Мбаппе ясно дал понять, что он хочет выступать только за мадридский «Реал». В стан «сливочных» звёздный форвард переберётся в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «ПСЖ».

​«Реал» работает над двумя громкими трансферами

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
26 Февраля 2024 в 16:43
ай ну и зря ты так паступил..воц бы мухасранскей словалитчег абрадывался.. А-ха-ха-ха! )))
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