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Гвардиола – о Кубке Англии: «Я мотивирован, ведь чувствую, что у нас хорошие шансы выиграть трофей»

26 Февраля 2024 • 16:01 Комментировать
Лутон Таун
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.60 2 1.30
27.02 23:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил шансы своей команды на победу в нынешнем розыгрыше Кубка Англии. Завтра «горожане» сыграют в ⅛ финала турнира против «Лутона».

«Я мотивирован, ведь чувствую, что у нас хорошие шансы выиграть трофей», – сказал Гвардиола на пресс-конференции перед завтрашним поединком.

Напомним, «Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии в прошлом сезоне, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед» в рамках дерби. Также команда Гвардиолы в той самой кампании смогла завоевать Лигу чемпионов и Английскую премьер-лигу. Шансы на требл сохраняются и в нынешнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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ЛУТОН ТАУН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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