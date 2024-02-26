Гвардиола – о Кубке Англии: «Я мотивирован, ведь чувствую, что у нас хорошие шансы выиграть трофей»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил шансы своей команды на победу в нынешнем розыгрыше Кубка Англии. Завтра «горожане» сыграют в ⅛ финала турнира против «Лутона».

«Я мотивирован, ведь чувствую, что у нас хорошие шансы выиграть трофей», – сказал Гвардиола на пресс-конференции перед завтрашним поединком.

Напомним, «Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии в прошлом сезоне, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед» в рамках дерби. Также команда Гвардиолы в той самой кампании смогла завоевать Лигу чемпионов и Английскую премьер-лигу. Шансы на требл сохраняются и в нынешнем сезоне.