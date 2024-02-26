Гвардиола: «Мы находимся в решающей части сезона и теперь должны быть стабильными»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от решающей части сезона. По потерянным очкам «горожане» отстают от «Ливерпуля» на один пункт в чемпионской гонке Английской премьер-лиге. Также команда участвует в Кубке Англии и Лиге чемпионов.

«Мы находимся в решающей части сезона и теперь должны быть стабильными. Этот период нравится мне больше всего, ведь каждая игра становится сродни финалу. Если мы проиграем, то попрощаемся с шансами на трофей», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, Гвардиола имеет контракт с «Манчестер Сити» до лета 2025 года.