​«Арсеналу» тоже нужен Осимхен

«Арсенал» входит в список клубов, которым интересен нападающий Виктор Осимхен из «Наполи». Как сообщает GiveMeSport, «канониры» могут подписать нигерийца ближайшим летом, но им придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией со стороны «Челси» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что именно «Челси» является фаворитом в гонке за Осимхена. В прошлом месяце 25-летний нигериец давал понять, что летом он хочет сменить клубную прописку.

В сезоне 2023/2024 Виктор Осимхен провёл за «Наполи» 20 официальных матчей. В них форвард записал на свой счёт десять голов и три результативных паса на партнёров.