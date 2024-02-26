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​Де Брёйне не манит Саудовская Аравия

26 Февраля 2024 • 15:25 Комментировать

Полузащитник Кевин де Брёйне и члены его семьи не особенно заинтересованы в переезде в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Сэма Ли.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что де Брёйне хотят видеть в своих рядах саудовские клубы. Действующий контракт 32-летнего бельгийца с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2025 года.

Всего за «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне провёл 367 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 98 голов и 161 результативный пас на партнёров.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 27 февраля – против «Лутон Таун» в Кубке Англии.

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