​Де Брёйне не манит Саудовская Аравия

Полузащитник Кевин де Брёйне и члены его семьи не особенно заинтересованы в переезде в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Сэма Ли.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что де Брёйне хотят видеть в своих рядах саудовские клубы. Действующий контракт 32-летнего бельгийца с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2025 года.

Всего за «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне провёл 367 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 98 голов и 161 результативный пас на партнёров.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 27 февраля – против «Лутон Таун» в Кубке Англии.