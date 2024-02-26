Почеттино: «Ливерпуль» должен стать для нас примером»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает, что «Ливерпуль» должен стать для его команды примером. Напомним, мерсисайдцы вчера обыграли «синих» со счётом 1:0 в финале Кубка лиги.

«Ливерпуль» должен стать для нас примером. В первые три или четыре года Юргена Клоппа команда проиграла два европейских финала, но вера в проект оставалась. Они вернулись сильнее и давили до тех пор, пока не достигли желаемого. Это хороший пример, если мы хотим стать командой уровня «Ливерпуля», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

«Челси» под руководством Почеттино сейчас занимает десятую строчку в Английской премьер-лиге.