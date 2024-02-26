Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино: «Ливерпуль» должен стать для нас примером»

26 Февраля 2024 • 14:43 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
02.03 18:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает, что «Ливерпуль» должен стать для его команды примером. Напомним, мерсисайдцы вчера обыграли «синих» со счётом 1:0 в финале Кубка лиги.

«Ливерпуль» должен стать для нас примером. В первые три или четыре года Юргена Клоппа команда проиграла два европейских финала, но вера в проект оставалась. Они вернулись сильнее и давили до тех пор, пока не достигли желаемого. Это хороший пример, если мы хотим стать командой уровня «Ливерпуля», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

«Челси» под руководством Почеттино сейчас занимает десятую строчку в Английской премьер-лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Маурисио Почеттино ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Февраля
14:43
Почеттино: «Ливерпуль» должен стать для нас примером»
14:38
Петрович – о поражении в финале Кубка лиги: «Очень болезненное ощущение»
12:35
«Челси» летом может купить нападающего из Бундеслиги
11:24
«Челси» рассматривает вариант с назначением де Дзерби
24 Февраля
21:01
Почеттино считает, что у Мудрика нет футбольного интеллекта 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БРЕНТФОРД ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера Де Брёйне принял решение по своему будущему Модрич получил первое предложение - назван клуб ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду ​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена Гюлер принял решение о карьере в «Реале»
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» ​Месси выступил с заявлением Тухель покинет «Баварию» в конце сезона
Спортивные новости
Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Свищёв высказался о возможном недопуске российских спортсменов на международные соревнования Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ впервые за десять лет СКА уступил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ — московское «Динамо» заняло первое место в Западной конференции Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.02.24 в 23:00
Вест Хэм Вест Хэм
Брентфорд Брентфорд
2.11 3.65 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Февраля
14:43 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Ливерпуль» должен стать для нас примером»
14:38 · Англия. Премьер-лига
Петрович – о поражении в финале Кубка лиги: «Очень болезненное ощущение»
14:30 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько будет получать Бобб по новому контракту с «Манчестер Сити»
13:31 · Англия. Премьер-лига
Дэвис хочет перейти в «Реал», хотя интересен «Барселоне» и клубам АПЛ
13:10 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне может завершить карьеру в «Манчестер Сити» в 35 лет
13:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на форварда «Брайтона» 1
12:54 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Уверен, Эндо подпишет ещё один долгосрочный контракт с «Ливерпулем»
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» летом может купить нападающего из Бундеслиги
12:28 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о Хёйлунне: «Он игрок уровня «Манчестер Юнайтед»
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» требует 60 миллионов евро за трансферную цель «Арсенала»
11:40 · Англия. Премьер-лига
Почеттино оценил перспективы «Челси» после поражения в финале Кубка лиги
11:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает вариант с назначением де Дзерби
10:58 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Мой контракт истекает через полтора года, но я хочу как можно дольше играть за «Челси»
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» — главный претендент на Дюмфриса
08:17 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Ливерпуля»: «Хотим выиграть ради Клоппа всё, что только можно»
Все новости
Рекомендуем