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Петрович – о поражении в финале Кубка лиги: «Очень болезненное ощущение»

26 Февраля 2024 • 14:38 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
02.03 18:00

Голкипер лондонского «Челси» Джордже Петрович прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка лиги против «Ливерпуля». Напомним, на последних минутах второго экстра-тайма Виргил ван Дейк принёс своей команде победу ударом головой после подачи углового.

«Очень болезненное ощущение. Это был первый финал для многих из нас, тем более на «Уэмбли». Мы должны использовать это ощущение, чтобы добиться успеха. Мы оставили все силы на поле. У команды было очень много моментов, мы попадали в штангу и имели возможности убить игру, но не сделали это», – цитирует Петровича официальный сайт «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
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