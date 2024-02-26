Стало известно, сколько будет получать Бобб по новому контракту с «Манчестер Сити»

Вингер «Манчестер Сити» Оскар Бобб в ближайшее время должен подписать со своим клубом новый контракт. По информации от журналиста Ариласа Улд-Саады, норвежский футболист но новому соглашению будет зарабатывать в районе 60 тысяч евро в неделю, что почти в три раза больше нынешней зарплаты Оскара.

Бобб в этом сезоне смог впечатлить главного тренера Хосепа Гвардиолу и дебютировать в Английской премьер-лиге. К сегодняшнему дню вингер успел провести в чемпионате 8 матчей, где записал на свой актив по одному голу и результативной передаче.

Таким образом, 20-летний Бобб останется в «Манчестер Сити» летом, несмотря на интерес других клубов.