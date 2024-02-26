Дэвис хочет перейти в «Реал», хотя интересен «Барселоне» и клубам АПЛ

Левый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис определился с приоритетными вариантом для продолжения карьеры. По информации от The Athletic, канадец предпочитает перейти в мадридский «Реал», несмотря на интерес со стороны каталонской «Барселоны» и клубов из Английской премьер-лиги.

Отмечается, что «Реал» пока не решил, будет ли покупать Дэвиса ближайшим летом или подождёт ещё год, чтобы футболист стал свободным агентом. Многое будет зависеть от того, какую сумму компенсации запросит «Бавария». Ранее сообщалось, что «королевский клуб» готов выложить за 23-летнего канадца 40-50 миллионов евро.