Де Брёйне может завершить карьеру в «Манчестер Сити» в 35 лет

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне ранее рассматривал вариант, при котором продлит контракт со своим клубом, а затем завершить профессиональную карьеру в возрасте около 35 лет. Об этом сообщает инсайдер Сэм Ли в социальных сетях.

По информации от источника, ситуация может измениться после того, как полузащитник получил предложение из Саудовской Аравии.

32-летний де Брёйне имеет контракт с «Манчестер Сити» до лета 2025 года, но клуб хочет продлить соглашение с опытным бельгийцем. В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Кевин отметился одним голом и 4 ассистами в 7 матчах.