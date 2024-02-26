«Арсенал» нацелился на форварда «Брайтона»

Лондонский «Арсенал» положил глаз на нападающего другого клуба из Английской премьер-лиги. Если верить Football Insider, «канониры» рассматривают вариант с летним приобретением нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона.

«Арсенал» летом хочет усилить линию нападения, а 19-летний ирландец как раз является одним из кандидатов. Фергюсон находился на слуху у топ-клубов ещё прошлым летом, но футболист принял решение остаться в «Брайтоне» как минимум один дополнительный сезон.

Фергюсон в этом розыгрыше Английской премьер-лиги записал на свой актив 6 голов в 24 матчах. Ранее игроком интересовались «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария».