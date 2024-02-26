Тен Хаг – о Хёйлунне: «Он игрок уровня «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о датском нападающем Расмусе Хёйлунне.

«Мы были рады пригласить Расмуса, потому что, когда я увидел доступные варианты нападающих, действительно ощущалась нехватка хороших вариантов. Мы были очень рады подписать Хёлунна, он игрок уровня «Манчестер Юнайтед», - приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

В текущем сезоне 21-летний форвард принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Его соглашение с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2028 года.