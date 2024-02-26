Почеттино оценил перспективы «Челси» после поражения в финале Кубка лиги

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил перспективы своей команды после поражения в финале Кубка лиги от «Ливерпуля». Напомним, мерсисайдцы на последних минутах экстра-тайма вырвали победу благодаря голу Виргила ван Дейка.

«Мы будем сильны и продолжим верить в проект. Посмотрим, что мы сможем сделать в будущем. Мы являемся молодой командой, нам нужно продолжать верить», – цитирует аргентинца журналист Фабрицио Романо.

«Челси» занимает десятую строчку в Английской премьер-лиге. Руководство клуба пока доверяет Почеттино, но ситуация может измениться в обозримом будущем.