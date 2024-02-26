«Челси» рассматривает вариант с назначением де Дзерби

Лондонский «Челси» рассматривает вариант с назначением на пост главного тренера Роберто де Дзерби из «Брайтона». По информации от журналиста Николо Скиры, итальянец находится в шорт-листе «синих».
Напомним, де Дзерби был связан с работой в «Челси» прошлым летом, но британские СМИ сообщали, что Роберто не заинтересован в работе на «Стэмфорд Бридж». Изменил ли итальянец мнение за несколько месяцев – пока неизвестно.
«Челси» рассматривает возможность уволить Маурисио Почеттино, под руководством которого команда находится на десятом месте в Английской премьер-лиге. Также «синие» вчера проиграли «Ливерпулю» в финале Кубка лиги.
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