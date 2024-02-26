Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» рассматривает вариант с назначением де Дзерби

26 Февраля 2024 • 11:24 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
02.03 18:00

Лондонский «Челси» рассматривает вариант с назначением на пост главного тренера Роберто де Дзерби из «Брайтона». По информации от журналиста Николо Скиры, итальянец находится в шорт-листе «синих».

Напомним, де Дзерби был связан с работой в «Челси» прошлым летом, но британские СМИ сообщали, что Роберто не заинтересован в работе на «Стэмфорд Бридж». Изменил ли итальянец мнение за несколько месяцев – пока неизвестно.

«Челси» рассматривает возможность уволить Маурисио Почеттино, под руководством которого команда находится на десятом месте в Английской премьер-лиге. Также «синие» вчера проиграли «Ливерпулю» в финале Кубка лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Роберто де Дзерби ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Февраля
11:40
Почеттино оценил перспективы «Челси» после поражения в финале Кубка лиги
24 Февраля
21:01
Почеттино считает, что у Мудрика нет футбольного интеллекта 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БРЕНТФОРД ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо Де Брёйне принял решение по своему будущему Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера Модрич получил первое предложение - назван клуб ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду Кто выглядит фаворитом Лиги чемпионов после первых матчей 1/8 финала
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Тухель покинет «Баварию» в конце сезона «Барселона» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Спортивные новости
Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ впервые за десять лет СКА уступил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ — московское «Динамо» заняло первое место в Западной конференции Селиваненко отреагировал на победу Хачанова на турнире в Дохе «Она ошибалась больше, чем когда-либо»: Чесноков высказался о поражении Калинской в финале турнира в Дубае Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.02.24 в 23:00
Вест Хэм Вест Хэм
Брентфорд Брентфорд
2.11 3.65 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Февраля
11:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает вариант с назначением де Дзерби
10:58 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Мой контракт истекает через полтора года, но я хочу как можно дольше играть за «Челси»
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» — главный претендент на Дюмфриса
08:17 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Ливерпуля»: «Хотим выиграть ради Клоппа всё, что только можно»
00:04 · Англия. Кубок Англии
Клопп: У «Ливерпуля» нет состава на игру против «Саутгемптона»
25 Февраля
23:50 · Англия. Кубок лиги
Ван Дейк – об уходе Клоппа: «Разговоры идут не внутри команды, а вне её»
23:39 · Англия. Кубок лиги
Почеттино: «Я очень разочарован»
23:17 · Англия. Кубок лиги
Клопп назвал полнейшим безумием победу «Ливерпуля» в Кубке лиги
23:15 · Англия. Кубок лиги
Почеттино заявил, что «Челси» не хватило сил в матче с «Ливерпулем»
22:51 · Англия. Кубок лиги
«Невероятный человек»: Реднапп считает, что «Ливерпулю» будет трудно заменить Клоппа
21:50 · Англия. Кубок лиги
«Дети Клоппа играли против стоивших миллиард лузеров»: Невилл – о финале Кубка лиги
21:43 · Англия. Кубок лиги
Ван Дейк поделился эмоциями после победы «Ливерпуля» в Кубке лиги
20:56 · Англия. Кубок лиги
​«Челси» проиграл шестой внутренний финал подряд
20:50 · Англия. Кубок лиги
​«Ливерпуль» обновил рекорд – у клуба 10 кубков лиги
20:22 · Англия. Премьер-лига
​«Милан» может купить игрока «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем