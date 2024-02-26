Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Галлахер: «Мой контракт истекает через полтора года, но я хочу как можно дольше играть за «Челси»

26 Февраля 2024 • 10:58 Комментировать
Челси
0:0
Тоттенхэм

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер поделился ожиданиями от своего будущего. Ранее ходили слухи о том, что руководство «синих» может продать англичанина в ближайшее межсезонье.

«Мой контракт истекает через полтора года, но я хочу как можно дольше играть за «Челси». Мне нравится играть под руководством Маурисио Почеттино. В прошлом сезоне я нерегулярно попадал в состав, но сейчас наслаждаюсь игрой в каждом матче», – цитирует Галлахера журналист Саймон Филлипс.

Интерес к Галлахеру проявляют такие клубы, как «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». В этом розыгрыше АПЛ Конор отметился двумя голами и четырьмя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Конор Галлахер

Новости по матчу

24 Февраля
13:04
Джексон: «У нас было хорошее взаимопонимание с Нкунку, мы хотели показать всё, на что способны»
22 Февраля
11:36
«Челси» опережает «Арсенал» в борьбе за Осимхена
21 Февраля
22:49
Рэтклифф: «Ни один из лондонских клубов нельзя сравнить с «Манчестер Юнайтед»
14:50
«Челси» рассматривает вариант с покупкой нападающего из Бундеслиги
14:46
Вице-президент «Фулхэма» предложил «Челси» купить Пальинью
14:34
«Челси» интересуется полузащитником «Реала» Вальверде 1
00:56
Льорис поделился мнением о Постекоглу, при котором перестал играть в «Тоттенхэме»
20 Февраля
23:48
«Челси» заинтересован в покупке нападающего «Астон Виллы»
22:17
Бергвалл – об обвинениях «Барселоны»: «Обо мне могут говорить что угодно» 1
20:09
«Челси» нацелился на двух футболистов «Лилля»
11:34
«Челси» намерен подписать Кейна
19 Февраля
16:37
Викарио объяснил, почему решил перейти в «Тоттенхэм»
15:30
Тель попал в сферу интересов очередного топ-клуба из АПЛ
15:10
Азар назвал лучших футболистов, с которыми играл в одной команде
11:58
Азар: «Свои лучшие годы в «Челси» я провёл под руководством Конте»
11:34
Азар: «У меня есть огромное уважение к Моуринью»
11:25
Азар: «Не думаю, что был бы другим игроком, если бы тяжело тренировался»
11:16
Азар: «Палмер – это топ-игрок»
10:43
Азар: «Мой сын Лео является болельщиком «Челси», у него есть футболка Нкунку»
10:38
Азар: «Я хочу, чтобы «Челси» был лучшим, но сейчас это очень сложно»
10:08
«Тоттенхэм» будет рад купить Рафинью, но шпорам также интересен вингер из АПЛ
18 Февраля
13:57
Родри: «Челси» почти ничего не создал в первом тайме» 2
10:41
Каррагер: «Не припомню лучшего выступления в обороне в этом сезоне, чем у Дисаси против «Манчестер Сити»
10:34
Стерлинг: «Думаю, мы должны быть довольны одним очком в матче с «Манчестер Сити»
17 Февраля
11:20
Почеттино ответил, кто будет основным вратарём «Челси» после возвращения Санчеса
14 Февраля
16:19
Конте: «Мы могли доминировать с «Челси» в АПЛ, я хотел пригласить ван Дейка и Лукаку»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо Де Брёйне принял решение по своему будущему Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера Модрич получил первое предложение - назван клуб ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду Кто выглядит фаворитом Лиги чемпионов после первых матчей 1/8 финала
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Тухель покинет «Баварию» в конце сезона «Барселона» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Спортивные новости
Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ впервые за десять лет СКА уступил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ — московское «Динамо» заняло первое место в Западной конференции Селиваненко отреагировал на победу Хачанова на турнире в Дохе «Она ошибалась больше, чем когда-либо»: Чесноков высказался о поражении Калинской в финале турнира в Дубае Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.02.24 в 23:00
Вест Хэм Вест Хэм
Брентфорд Брентфорд
2.11 3.65 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Февраля
11:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает вариант с назначением де Дзерби
10:58 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Мой контракт истекает через полтора года, но я хочу как можно дольше играть за «Челси»
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» — главный претендент на Дюмфриса
08:17 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Ливерпуля»: «Хотим выиграть ради Клоппа всё, что только можно»
00:04 · Англия. Кубок Англии
Клопп: У «Ливерпуля» нет состава на игру против «Саутгемптона»
25 Февраля
23:50 · Англия. Кубок лиги
Ван Дейк – об уходе Клоппа: «Разговоры идут не внутри команды, а вне её»
23:39 · Англия. Кубок лиги
Почеттино: «Я очень разочарован»
23:17 · Англия. Кубок лиги
Клопп назвал полнейшим безумием победу «Ливерпуля» в Кубке лиги
23:15 · Англия. Кубок лиги
Почеттино заявил, что «Челси» не хватило сил в матче с «Ливерпулем»
22:51 · Англия. Кубок лиги
«Невероятный человек»: Реднапп считает, что «Ливерпулю» будет трудно заменить Клоппа
21:50 · Англия. Кубок лиги
«Дети Клоппа играли против стоивших миллиард лузеров»: Невилл – о финале Кубка лиги
21:43 · Англия. Кубок лиги
Ван Дейк поделился эмоциями после победы «Ливерпуля» в Кубке лиги
20:56 · Англия. Кубок лиги
​«Челси» проиграл шестой внутренний финал подряд
20:50 · Англия. Кубок лиги
​«Ливерпуль» обновил рекорд – у клуба 10 кубков лиги
20:22 · Англия. Премьер-лига
​«Милан» может купить игрока «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем