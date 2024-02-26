Галлахер: «Мой контракт истекает через полтора года, но я хочу как можно дольше играть за «Челси»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер поделился ожиданиями от своего будущего. Ранее ходили слухи о том, что руководство «синих» может продать англичанина в ближайшее межсезонье.

«Мой контракт истекает через полтора года, но я хочу как можно дольше играть за «Челси». Мне нравится играть под руководством Маурисио Почеттино. В прошлом сезоне я нерегулярно попадал в состав, но сейчас наслаждаюсь игрой в каждом матче», – цитирует Галлахера журналист Саймон Филлипс.

Интерес к Галлахеру проявляют такие клубы, как «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». В этом розыгрыше АПЛ Конор отметился двумя голами и четырьмя ассистами.