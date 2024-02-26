«Манчестер Юнайтед» — главный претендент на Дюмфриса

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, в услугах нидерландского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», сделавший Дюмфриса одной из своих приоритетных целей на летнее трансферное окно.

Отмечается, что «Интер» не намерен продлевать контракт со своим футболистом по причине его высоких финансовых запросов. Возможный трансфер Дюмфриса в «Манчестер Юнайтед» оценивается в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах защитника также заинтересованы «Астон Вилла» и мюнхенская «Бавария».

В нынешнем сезоне 27-летний Дюмфрис провёл за «Интер» 24 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 30 миллионов евро.