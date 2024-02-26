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Футболист «Ливерпуля»: «Хотим выиграть ради Клоппа всё, что только можно»

26 Февраля 2024 • 08:17 Комментировать

Защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли высказался об уходе главного тренера команды Юргена Клоппа по завершении нынешнего сезона.

«Юрген – уникальный специалист. Я дорожу каждым моментом, который провожу рядом с ним. Уже известно, что он уйдет летом. Сейчас хочу насладиться тем, что мы имеем. Мы намерены выиграть ради него все, что только можно», - передает слова футболиста пресс-служба мерсисайдского топ-клуба.

Напомним, что накануне «Ливерпуль» стал триумфатором Кубка английской лиги, победив в финале лондонский «Челси» со счетом 1:0. Единственный гол в овертайме забил нидерландец Виргил ван Дейк.

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