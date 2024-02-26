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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк сделал стейк из «Челси», Байеры в ударе, Роналду в угаре

26 Февраля 2024 • 10:00 Комментировать

Трофейный «Ливер» и финальный неудачник «Челси»

«Ливерпуль» сорвал куш в финале Кубка лиги, где без травмированного Салаха дожал «Челси» в конце дополнительного времени. За то, что не потребовалась серия пенальти, «красные» должны сказать спасибо ван Дейку. Его первый гол отменили в спорной ситуации, а вот второй – уже нет. «Ливерпуль» обновил национальный рекорд по числу выигранных Кубков лиги (10). «Челси» проиграл шестой подряд финал внутренних турниров с 2019 года (по три Кубка Англии и Кубка лиги).

Ясно, что на этих выходных «Ливерпуль» не мог играть в чемпионате. Мерсисайдцы загодя в 26-м туре разгромили «Лутон». «Манчестер Сити» скромно на выезде справился с «Борнмутом». «Арсенал» по логике должен был обыграть «Ньюкасл» 4:0. Потому что в предыдущем туре «канониры» победили «Бёрнли» 5:0, а в позапрошлом уделали «Вест Хэм» 6:0. Но получилось 4:1 – «пушкари» чуть сжалились над «сороками» и позволили тем отметиться голом престижа.

«МЮ» сдулся без Хёйлунна, «волки» снова огорчили «шпор»

Сам «Арсенал» первым в истории АПЛ забивал минимум по два мяча каждый тайм семь раз подряд. Сака в 2024 году является лучшим бомбардиром английского чемпионата с семью голами. Он обогнал Хёйлунна, который пропустил матч «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм» из-за травмы. В результате «красные дьяволы» проиграли «дачникам» без своего победного талисмана – 1:2. Раньше в четырёх подряд турах АПЛ и Хёйлунн забивал, и «Ман Юнайтед» обязательно побеждал.

«Вулверхэмптон» второй раз в чемпионате обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:1. «Астон Вилла» наконец-то победила дома, разобравшись с «Ноттингем Форест». В топ-четвёрке таблицы АПЛ все провели одинаковое количество матчей. «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Арсенал» устроились в таком порядке лесенкой со ступеньками в размере одного очка. «Астон Вилле» до первой тройки уже слишком далеко – шесть очков отделяют её от бронзового места.

Байер побил «Боруссию», а «Байер» побил рекорд

Леверкузенский «Байер» обновил рекорд немецких клубов по беспроигрышной серии во всех турнирах. У «Баварии» в 2019-2020 годах было 32 матча кряду без поражений, у «Байера» теперь 33. «Аптекари» в пятницу одолели «Майнц» и временно оставили «Баварию» позади аж на 11 очков. Мюнхенцы на следующий день были на грани очередной осечки, но всё же задушили «РБ Лейпциг» на 90+1-й минуте. У Кейна – дубль. Он впервые за два года забил победный гол в компенсированное время.

Дортмундская «Боруссия» проиграла впервые за два с половиной месяца – с учётом всех турниров. В этом плане «Баварии» стоит «шмелям» позавидовать. Максимилиан Байер во втором тайме на «Сигнал Идуна Парк» дублем сделал из 2:1 счёт 2:3. У «Штутгарта» прервалась четырёхматчевая победная серия именно в Бундеслиге. «Швабы» с третьего места сверху не смогли обыграть дома «Кёльн» с третьего места снизу. Так что «Бавария» оторвалась от «Штутгарта» на шесть очков.

Невезучий Захарян и везучий Слуцкий

«Барселона» укатала «Хетафе» 4:0 и обогнала «Жирону» на один балл. Та снова сыграет в понедельник – с «Райо Вальекано». Мадридский «Атлетико» учудил ничью с «Альмерией». Которая на последнем месте, никого в этом сезоне Ла Лиги не обыгрывала, но у «Жироны» в прошлом месяце также отняла очки. «Реал Сосьедад» уступил «Вильярреалу». Захарян вышел в старте, попал со штрафного в перекладину и был заменён на 72-й минуте из-за травмы. Отделался Арсен ушибом локтя.

Тряхнул стариной Модрич. Его голом после пассивного офсайда Рюдигера «Реал» ближе к концовке дожал «Севилью», где Серхио Рамос. Роналду забил очередной пенальти, Талиска сделал дубль, и «Аль-Наср» еле-еле превозмог «Аль-Шабаб». Криштиану опять не обошёлся без неприличного жеста. Месси голом в компенсированное время вытащил для «Интер Майами» ничью с «Лос-Анджелес Гэлакси». Слуцкий сразу взял трофей в Китае – «Шанхай Шеньхуа» обыграл «Шанхай Порт» в дерби за Суперкубок.

Ругани достоин похвалы, «ПСЖ» спас не Мбаппе

«Интер» забил в 33-м подряд матче Серии A и с помощью дубля Лаутаро Мартинеса разгромил «Лечче». Тиффози «Ювентуса» должны не ругать, а хвалить Ругани, на флажке принёсшего «старой синьоре» победу над «Фрозиноне». А то четыре матча подряд не выигрывал «Юве». «Аталанта» же неизменно побеждала пять туров, пока споткнулась на «Милане». Алексей Миранчук отыграл большую часть матча. В начале первого тайма Леау открыл счёт, но в конце его Копмейнерс реализовал вопросный пенальти.

Головин после дисквалификации провёл за «Монако» полный матч против «Ланса». Балогун в концовке при счёте 2:2 не реализовал пенальти, но Минамино всё ж таки принёс монегаскам победу. Мбаппе был заменён на 65-й минуте встречи с «Ренн» на Гонсалу Рамуша. Именно Рамуш забил пенальти на 90+7-й минуте, чем спас «ПСЖ» от домашнего фиаско. Получается, что «Брест» сократил отставание от первого места до 11 очков, разгромив «Страсбург».

Кирилл Иванцов

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