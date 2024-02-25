​«Милан» может купить игрока «Манчестер Юнайтед»

Европейские клубы изучают свои возможности на трансферном рынке. Как сообщает Fichajes, на радаре «Милана» находится защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф. «Россонери» могут сделать предложение по 29-летнему шведу ближайшим летом.

Виктор Линделоф представляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2017 года. С тех пор защитник провёл 253 официальных матча, в которых записал на свой счёт четыре гола и семь результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Виктора Линделофа в 18 миллионов евро.