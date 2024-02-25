Диаш: Чем больше игроков у «Манчестер Сити», тем сильнее мы становимся

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался о конкуренции в составе команды.

«Чем больше у нас игроков, тем сильнее мы становимся... Для всех нас играть за «Манчестер Сити» — это мечта, потому что здесь мы действительно можем полностью раскрыть свой потенциал», — приводит слова Диаша пресс-служба «горожан».

В текущем сезоне 26-летний португальский защитник принял участие в 32 матчах с учетом всех турниров, в которых получил три желтые карточки.

После 26 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своей копилке 59 зачетных баллов.