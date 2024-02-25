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Диаш: Чем больше игроков у «Манчестер Сити», тем сильнее мы становимся

25 Февраля 2024 • 20:14 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
03.03 18:30

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался о конкуренции в составе команды.

«Чем больше у нас игроков, тем сильнее мы становимся... Для всех нас играть за «Манчестер Сити» — это мечта, потому что здесь мы действительно можем полностью раскрыть свой потенциал», — приводит слова Диаша пресс-служба «горожан».

В текущем сезоне 26-летний португальский защитник принял участие в 32 матчах с учетом всех турниров, в которых получил три желтые карточки.

После 26 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своей копилке 59 зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рубен Диаш

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