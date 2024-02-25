​В матче АПЛ возник конфликт между игроками одной команды

В воскресенье в Английской премьер-лиге проходил матч между «Вулверхэмптоном» и «Шеффилд Юнайтед». «Волки» порадовали своих болельщиков минимальной победой со счётом 1:0. Автором единственного гола на исходе получаса игрового времени стал полузащитник Пабло Сарабия.

По ходу первого тайма на поле возник конфликт между игроками «Шеффилд Юнайтед». Джек Робинсон и Винисиус Соуза сначала что-то говорили друг другу, затем столкнулись лбами (в прямом смысле) и обменялись толчками. Партнёрам пришлось успокаивать футболистов.

Отметим, что «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.