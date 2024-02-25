«Вулверхэмптон» был сильнее «Шеффилд Юнайтед»

В 26-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» принимал «Шеффилд Юнайтед». На 30-й минуте Пабло Сарабия успешно сыграл головой и открыл счет. Жоао Гомес мог удваивать счет, но все же его попытка была неточной. Гости точнее пробивали по воротам, но реальной опасности так и не создали.

Победа со счетом 1:0 позволила «волкам» выйти на восьмое место, противник - последний.