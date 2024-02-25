«Вулверхэмптон» был сильнее «Шеффилд Юнайтед»

В 26-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» принимал «Шеффилд Юнайтед». На 30-й минуте Пабло Сарабия успешно сыграл головой и открыл счет. Жоао Гомес мог удваивать счет, но все же его попытка была неточной. Гости точнее пробивали по воротам, но реальной опасности так и не создали.
Победа со счетом 1:0 позволила «волкам» выйти на восьмое место, противник - последний.
Протокол игры
|(1:0) Сарабия Пабло30'
Са Жозе•Килман Макс•Доусон Крэйг•Гомеш Тоти• 90'Семеду Нелсон• 72'Лемина Марио•Гомес Жоао•Аит-Нури Раян77' (Дойл Томми (77') •Сарабия Пабло90' (Доэрти Мэтт (90') •Хи-Чан Хван86' (Беллегард Жан-Рикнер (86') •Нету Педру
Грбич Иво•Ахмедходжич Анел• 72'Трасти Остон•Робинсон Джек•Богл Джейден•Норвуд Оливер82' (Осула Вильям (82') •Винисиус Соуза82' (Дэвис Том (82') •Хамер Густаво•Ларуси Яссер72' (Осборн Бен (72') •Макати Джон•Брюстер Риан82' (Макбарни Оливер (82')
25 февраля. Стадион "Молинью".
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