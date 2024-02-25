Сэр Алекс Фергюсон заработал 1 млн фунтов на скачках в Саудовской Аравии

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон пополнил свой счёт на внушительную сумму.

Как сообщает издание Daily Mail, жеребец по кличке Spirit Dancer, совладельцем которого является шотландский специалист, победил в соревнованиях в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В итоге тренер заработал 944 882 фунтов стерлингов.

Фергюсон отметил заслугу жокея Ойсина, тренера Ричарда, а также самого скакуна. Данный успех он назвал фантастикой.

К слову сэр Алекс вместе с партнёрами владеет конюшней в Хемел-Хэмпстеде.

Напомним, что Фергюсон возглавлял «красных дьяволов» с 1986 по 2003 год. С ним команда завоевала множество трофеев.