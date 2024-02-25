Рой Ходжсон недавно покинул должность главного тренера «Кристал Пэлас». Незадолго до этого опытный специалист почувствовал себя плохо на тренировке. В настоящий момент Ходжсон восстанавливается в домашних стенах.

Как сообщает The Sun, 76-летний Ходжсон не планирует уходить из футбола – он уже подумывает о возвращении в футбол и готов быть консультантом. Отмечается, что Рой даже готов рассмотреть предложения из-за границы.

Напомним, что новым главным тренером «Кристал Пэлас» стал Оливер Гласнер. В субботу лондонцы разгромили на своём поле «Бёрнли» со счётом 3:0.