«Барселона» очень хочет подписать бельгийского хавбека из АПЛ

«Барселона» следит за опорным полузащитником «Эвертона» Амаду Онана.

Как утверждает Relevo, каталонский коллектив проявляет серьезный интерес к 22-летнему футболисту. Ранее появилась информация, что «ириски» могут отпустить Онана за 80 миллионов евро, но «Барселона» не готова платить такие деньги. При этом отмечалось, что «сине-гранатовые» будут настаивать на меньшей сумме сделки.

В текущем сезоне бельгиец принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

Контракт Онана с «Эвертоном» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 50 миллионов евро.