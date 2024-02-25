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«Барселона» очень хочет подписать бельгийского хавбека из АПЛ

25 Февраля 2024 • 18:04 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
03.03 23:00

«Барселона» следит за опорным полузащитником «Эвертона» Амаду Онана.

Как утверждает Relevo, каталонский коллектив проявляет серьезный интерес к 22-летнему футболисту. Ранее появилась информация, что «ириски» могут отпустить Онана за 80 миллионов евро, но «Барселона» не готова платить такие деньги. При этом отмечалось, что «сине-гранатовые» будут настаивать на меньшей сумме сделки.

В текущем сезоне бельгиец принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

Контракт Онана с «Эвертоном» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 50 миллионов евро.

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