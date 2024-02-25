​Назван фаворит в борьбе за Осимхена

В летнее трансферное окно нападающий Виктор Осимхен может сменить «Наполи» на другой клуб. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на журналиста Эмануэле Каммарото, в настоящий момент фаворитом на подписание Осимхена является «Челси».

Отмечается, что «Челси» в борьбе за Осимхена столкнётся с конкуренцией со стороны «ПСЖ». При этом сам нигерийский футболист предпочитает переехать на «Стэмфорд Бридж». «Наполи» хочет выручить за 25-летнего Осимхена большие деньги – 130 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Виктор Осимхен провёл за «Наполи» 19 матчей. В них нападающий забил девять голов и отдал три результативных паса на партнёров.