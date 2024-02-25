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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Эмери отчитал Диня на скамейке запасных

25 Февраля 2024 • 16:31 Комментировать
Астон Вилла
4:2
Ноттингем Форест

В субботу «Астон Вилла» проводила домашний матч против «Ноттингем Форест» и победила со счётом 4:2. Обсуждаемым среди фанатов стал эпизод первого тайма, попавший в объективы телекамер. В какой-то момент рулевой бирмингемской команды Унаи Эмери повернулся к скамейке запасных и указал на Люку Диня. Подойдя к футболисту, Эмери начал будто бы отчитывать француза, показывая на футбольное поле. Возможно, испанец эмоционально доносил до подопечного какие-то игровые моменты.

Люка Динь вышел на замену по ходу второго тайма и провёл на поле около получаса.

На текущий момент «Астон Вилла» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Люка Динь Астон Вилла ещё теги

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