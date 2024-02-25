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​В «Манчестер Сити» определились с будущим де Брёйне

25 Февраля 2024 • 14:52 Комментировать

В последние дни в прессе много пишут об интересе к полузащитнику Кевину де Брёйне из Саудовской Аравии. На фоне этих сообщений «Манчестер Сити» готовится начать с бельгийцем переговоры о новом контракте. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Грэма Бэйли.

В «Манчестер Сити» хотят сохранить де Брёйне в своих рядах. Действующий контракт 32-летнего полузащитника рассчитан до середины 2025 года.  

В сезоне 2023/2024 Кевин де Брёйне провёл за «Манчестер Сити» 11 матчей. В них хавбек записал на свой счёт два гола и восемь результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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