«Тоттенхэм» хочет купить полузащитника «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер может трудоустроиться в другом клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Team Talk.

Согласно сведениям источника, в подписании хавбека заинтересован «Тоттенхэм». Сумма потенциального трансфера оценивается в 50 миллионов фунтов. Главный тренер «шпор» Анге Постекоглу является инициатором сделки.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги 24-летний полузащитник провел 24 встречи, записав на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.

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