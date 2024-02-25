Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ

Группа наставников клубов Английской премьер-лиги, включая Хосепа Гвардиолу и Микеля Артету, обратилась с инициативой в Ассоциацию тренеров страны. Об этом информируют журналисты The Sun.

Главным посылом специалистов является то, что они хотят такого же отношения, как к футболистам. Тренеры выступают за то, чтобы они подписывались и уходили из клубов только в период трансферных окон.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги сыграно 26 туров. Первое место с 60 баллами занимает «Ливерпуль», на второй строчке располагается «Манчестер Сити» (59), а топ-3 замыкает лондонский «Арсенал» (58).

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