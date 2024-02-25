«Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма

«Манчестер Сити» готов рассмотреть предложения по звездному плеймейкеру команды Кевину де Брёйне. В услугах бельгийского полузащитника заинтересованы клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

Как сообщает DeadlineDayLive, ссылаясь на источник, английский топ-клуб готов расстаться с игроком за 100 миллионов фунтов. Пока конкретных предложений «горожанам» не поступало.

Контракт 32-летнего хавбека с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfrmarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Англии де Брёйне провел семь матчей, забил гол и сделал четыре ассиста.

«Манчестер Сити» нашёл замену де Брёйне