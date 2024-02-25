«Интер» оценил своего игрока в 100 млн евро на фоне интереса «Манчестер Юнайтед»

Защитник миланского «Интера» попал в сферу интересов двух европейских топ-клубов. Об этом сообщается в социальных сетях DeadlineDayLive.

Подписать итальянского футболиста хотят представители Английской премьер-лиги. Речь идет о «Манчестер Юнайтед» и лондонском «Челси». Руководство «нерадзурри» отреагировало на интерес к игроку и установило на него ценник в размере 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Бастони провел 19 поединков, в которых забил один гол и получил четыре желтые карточки.

«Интер» повысит цену своего лидера из-за интереса «Реала»