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Артета: «Жоржиньо – футболист мирового уровня»

25 Февраля 2024 • 11:47 Комментировать

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о полузащитнике команды Жоржиньо после победного матча с «Ньюкаслом».

«Жоржиньо – футболист топ-уровня. Он очень полезен, когда у соперника есть четкая установка на игру с нами. Безусловно, Жоржиньо является игроком мирового уровня. Он не играет в каждом поединке, но когда выходит на поле, то отлично проявляет себя», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что встреча завершилась крупной победой «Арсенала» со счетом 4:1.

В текущем сезоне чемпионата Англии Жоржиньо сыграл 16 матчей и сделал голевую передачу.

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