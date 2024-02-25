Артета: «Жоржиньо – футболист мирового уровня»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о полузащитнике команды Жоржиньо после победного матча с «Ньюкаслом».

«Жоржиньо – футболист топ-уровня. Он очень полезен, когда у соперника есть четкая установка на игру с нами. Безусловно, Жоржиньо является игроком мирового уровня. Он не играет в каждом поединке, но когда выходит на поле, то отлично проявляет себя», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что встреча завершилась крупной победой «Арсенала» со счетом 4:1.

В текущем сезоне чемпионата Англии Жоржиньо сыграл 16 матчей и сделал голевую передачу.